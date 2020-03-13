Ньон, Швейцария, , 17:23 — REGNUM Полузащитник итальянской «Аталанты» словенец Йосип Иличич признан лучшим игроком прошедшей игровой недели Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Валенсии» полузащитник отметился четырьмя голами и, таким образом, вывел итальянский клуб в следующую стадию турнира. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу команды из Бергамо.

В голосовании за звание лучшего игрока недели 32-летний хавбек опередил австрийского полузащитника «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера, защитника «ПСЖ» Хуана Берната и вратаря мадридского «Атлетико» словенца Яна Облака.