Санкт-Петербург, , 17:11 — REGNUM Российская Федерация готова принять больше матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, если Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступит с таким обращением. Об этом сегодня, 13 марта, заявил журналистам вице-премьер России Дмитрий Чернышенко по итогам совещания в Санкт-Петербурге, которое было посвящено организации турнира.

Чернышенко спросили, готова ли Россия принять на своих площадках дополнительные матчи Евро-2020. Вице-премьер-ответил:

«В рамках временных рамок, в которых планируется проведение нашей части Евро-2020, мы вполне могли бы расширить программу. Это на усмотрение УЕФА, если они обратятся к нам с таким предложением».

Чиновник подчеркнул, что Россия всегда готова протянуть руку помощи и предложить свои возможности. Но при этом Чернышенко напомнил, что Россия также находится в условиях определенных ограничений в связи с распространением коронавируса.

Напомним, что матчи Евро-2020 должны пройти в 12 городах Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Однако уже поговаривают о том, чтобы перенести чемпионат на 2021 год из-за эпидемии коронавируса.