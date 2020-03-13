Мюнхен, Германия, , 17:09 — REGNUM Ползущаттник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара поделился своим мнением о решении руководства Бундеслиги продолжать проведение чемпионата страны. 14 марта «Бавария» должна сыграть с берлинским «Унионом».

«Это сумасшествие. Пожалуйста, перестаньте валять дурака и спуститесь с небес на землю. Будем честны, есть вещи, которые гораздо важнее любого спорта», — написал Алькантара в своем твиттер аккаунте.

Отметим, что Бундеслига пока единственный чемпионат из топ-5 европейских лиг, который не приостановили из-за пандемии коронавируса.