Хабаровск, , 16:32 — REGNUM Клуб Континентальной хоккейной лиги «Амур» подписал новый контракт с нападающим Артемом Железковым. Соглашение будет рассчитано на ближайшие два года, сообщает пресс-служба клуба.

«За два года, проведённые в Хабаровске, Артём Железков зарекомендовал себя как настоящий боец, а последние матчи чемпионата, в которых решалась судьба путёвки в плей-офф, играл с серьёзными травмами. В прошлом сезоне он стал первым среди нападающих по количеству блокированных бросков в среднем за игру», — описывает сильные стороны нападающего официальный сайт «Амура». В нынешнем сезоне 24-летний нападающий сыграл в 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил 2 шайбы и отдал 2 результативные передачи.