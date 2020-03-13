Ханты-Мансийск, , 15:35 — REGNUM Международный Югорский лыжный марафон, проведение которого было запланировано на 11 апреля, не состоится. такое решение приняли власти Югры. Об этом сообщается на сайте регионального департамента физической культуры и спорта 13 марта.

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Уточняется, что спортивное мероприятие отменено «в целях безопасности и снижения рисков распространения коронавирусной инфекции».

В ведомстве напомнили, что основанием для этого стало ранее вынесенное губернатором Ханты-Мансийского автономного округа постановление о дополнительных мерах по снижению рисков и распространения новой COVID-2019.

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«Таким образом, в Югре приостановлено проведение физкультурных и спортивных мероприятий (от 20 человек и более), в которых принимают участие иностранные граждане, приезжающие из зарубежных стран, до завершения периода эпидемиологического неблагополучия», — добавили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поморская филармония объявила об отмене нескольких концертов из-за коронавируса минимум до середины апреля. Не состоятся и традиционные Дни польской культуры в Архангельске.

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