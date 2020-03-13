Санкт-Петербург, , 15:34 — REGNUM Россия готова обеспечить все меры безопасности при проведении матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 в Санкт-Петербурге. Об этом 13 марта заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, сейчас очень много спекуляций, касающихся ситуации с распространением коронавируса.

«Наш подход такой: мы будем ориентироваться на УЕФА, но Россия готова обеспечить все необходимые меры безопасности», — сказал Чернышенко.

Напомним, Евро-2020 должен состояться с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. В Санкт-Петербурге планируется проведение четырёх матчей турнира.