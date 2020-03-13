Тюмень, , 14:56 — REGNUM В Тюмени чемпионат России по лыжным гонкам пройдёт без зрителей в связи с противоэпидемическими мероприятиями по коронавирусу. Об этом сообщает издание «Вслух.ру» со ссылкой на директор департамента физкультуры, спорта и допобразования Тюменской области Дмитрия Грамотина.

«Тюменская область не на другой планете. Мы все живём в одной стране, в одном мире. Поэтому те опасности, которые есть, они актуальны и для жителей нашего региона», — цитирует издание Дмитрия Грамотина.

В Тюменской области заболевших коронавирусной инфекцией нет. Губернатор региона Александр Моор 13 марта 2020 года заявил, что на территории области реализуется ряд санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению завоза и распространения коронавируса, в том числе усиление режима в местах массового пребывания людей.

Состязания лыжников намечены в Тюмени с 28 марта по 5 апреля 2020 года.