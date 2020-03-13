Ереван, , 14:49 — REGNUM Все футбольные турниры в Армении отменены из-за коронавируса. Об этом 13 марта сообщили в пресс-службе Федерации футбола Армении (ФФА).

Отмечается, что ФФА приняла решение отменить до 23 марта все турниры в связи с выявлением новых случаев коронавируса в стране, а также с целью предотвращения его распространения.

Будут перенесены матчи высшей и первой лиг Армении, а также розыгрыша кубка страны.

На сегодняшний день в республике подтверждены шесть случаев заражения коронавирусом.