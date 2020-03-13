Москва, , 14:44 — REGNUM Кассационную жалобу на приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву рассмотрит второй кассационный суд. Об этом 13 марта заявил адвокат Мамаева Игорь Бушманов, сообщает ТАСС.

«Кассационные жалобы на апелляционный приговор судебной коллеги Мосгорсуда переданы для рассмотрения в кассационной инстанции», — сказал Бушманов.

Он сообщил также, что судебное заседание назначено на 20 апреля в 10:00 мск.

Напомним, 8 октября 2018 года Кокорин с братом Кириллом, Мамаев, а также их знакомый Александр Протасовицкий были арестованы за две драки в центре Москвы.

8 мая 2019 года Мамаев и Протасовицкий были приговорены к году и пяти месяцам колонии, Кокорины — к полутора годам. В итоге в сентябре Кокориных и Мамаева выпустили по УДО, Протасовицкий был освобожден в ноябре.