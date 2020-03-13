Лондон, , 14:17 — REGNUM Английская Премьер-лига (АПЛ) приостановила сезон из-за пандемии коронавируса. Об этом 13 марта сообщается на сайте лиги.

Текущий сезон АПЛ приостановлен до 4 апреля. Такие же меры приняты в других английских лигах — Чемпионшипе, Первой и Второй лигах Англии.

Напомним, на данный момент известно о том, что коронавирусом заразились главный тренер «Арсенала» Микель Артета и нападающий «Челси» Каллум Хадсон-Одои.

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