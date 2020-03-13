Ливерпуль, Великобритания, , 14:10 — REGNUM Английский футбольный клуб «Эвертон» объявил об уходе команды на карантин. Об этом 13 марта сообщается на сайте клуба.

«В качестве меры предосторожности команда и тренерский штаб в полном составе изолируются согласно рекомендациям врачей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как один из игроков основного состава сообщил о симптомах заражения коронавирусом.

Таким образом, ливерпульское дерби, которое было запланировано на 16 марта, не состоится. Матч между «Эвертоном» и «Ливерпулем» перенесён на неопределённый срок.