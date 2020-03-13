Ньон, Швейцария, , 13:20 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Об этом 13 марта сообщается на официальном сайте организации.

«В свете развития ситуации с распространением коронавируса в Европе и решений, принятых властями стран, все матчи турниров УЕФА отложены на более поздний срок», — говорится в сообщении.

Таким образом, перенесены оставшиеся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, все ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, а также четвертьфинальные игры Юношеской лиги УЕФА. Также откладывается проведение жеребьёвок, запланированных на 20 марта.

Решение о том, когда пройдут матчи, будет принято позднее. 17 марта состоится видеоконференция УЕФА с участием представителей 55 национальных ассоциаций.

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