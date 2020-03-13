Калининград, , 13:19 — REGNUM Футбольный клуб «Балтика» в эту субботу, 14 марта, сыграет с краснодарским «Армавиром» при пустых трибунах. Об этом сегодня, 13 марта, на оперативном совещании в правительстве упомянул губернатор области Антон Алиханов.

Это связано с мерами предосторожности по борьбе с пресечением распространения коронавируса нового типа.

Порядок и правила возврата билетов объявят позднее.

В Калининградской области в настоящий момент диагностировано два случая заражений коронавирусом.