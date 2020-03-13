Казань, , 12:42 — REGNUM Казанский «Рубин» сыграет с московским «Локомотивом» при пустых трибунах в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за коронавируса. Об этом 13 марта сообщает «Спорт Бизнес Online».

Сообщается, что в Татарии введён особый санитарно-эпидемиологический режим. Соответствующее поручение дал президент республики Рустам Минниханов. Режим будет действовать до 15 апреля.

В этот период будут введены ограничения при проведении массовых мероприятий. Международные спортивные, а также культурные мероприятия перенесли на более поздние сроки.

Спортивные матчи пройдут без участия зрителей. Таким образом, матч «Рубина» с «Локомотивом» в чемпионате России пройдёт при пустых трибунах.

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