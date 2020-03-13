Ростов-на-Дону, , 11:53 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев считает, что предстоящий матч с «Локомтивом» (Москва) будет тяжёлым. Игра состоится 15 марта на стадионе «Ростов Арена».

«Это всё-таки матч за три очка. «Локомотив» — одна из ведущих команд нашей страны, безусловно, будет тяжёлая игра. Настрой — побеждать, на каждый матч ставим такую цель. Будем выходить на поле с мыслями о победе», — сказал игрок жёлто-синих.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у «Ростова» и «Локомотива» в настоящий момент равное количество очков — 38. Команды располагаются на третьей и четвёртой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» ранее обыграл на своём поле столичный ЦСКА (3:2). Автором одного из голов стал Мамаев.