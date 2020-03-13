Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM Девять игроков гандбольного клуба «Ростов-Дон» отправились в подмосковный Новогорск для подготовки к отбору на Олимпиаду-2020. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды.

Амброс Мартин, возглавляющий тренерский штаб «Ростов-Дона» и сборной России, внёс в список национальной сборной девять игроков ростовской команды. Готовиться к главным играм четырёхлетия будут Анна Седойкина, Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова, Владлена Бобровникова, Анна Сень, Ярослава Фролова, Ксения Макеева, Анна Вяхирева и Юлия Манагарова. Всего в сборе в Подмосковье до 18 марта примут участие 22 гандболистки.

В рамках олимпийского квалификационного турнира в Дьере с 20 по 22 марта россиянки встретятся с национальными командами Венгрии, Сербии и Казахстана.