Ньон, Швейцария, , 11:15 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может изменить формат проведения плей-офф еврокубков из-за коронавируса. Об этом 13 марта сообщает L’Equipe.

Отмечается, что 17 марта УЕФА проведёт заседание, на котором может быть принято решение о приостановке розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы. При этом УЕФА планирует доиграть плей-офф в новом формате после возобновления игр.

Четвертьфиналы могут сделать в один матч вместо двух, а саму игру провести на нейтральном поле, либо на поле одной из команд, которая будет выбрана путём жеребьёвки. После этого вместо стандартных полуфиналов и финала может быть сыгран мини-турнир.

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