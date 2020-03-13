Москва, , 09:51 — REGNUM В Кубке Гагарина определились все пары второго раунда плей-офф. Последним участником этой стадии турнира стало московское «Динамо», обыгравшее «Спартак» в серии со счётом 4:2.

В полуфиналах Западной конференции сыграют СКА — «Йокерит» и ЦСКА — «Динамо». В полуфиналах Восточной конференции встретятся «Ак Барс» — «Салават Юлаев» и «Барыс» — «Сибирь».

Напомним, в первом раунде СКА обыграл «Витязь» в серии со счётом 4:0, «Йокерит» выиграл у «Локомотива» (4:2), ЦСКА выбил «Торпедо» (4:0).

«Ак Барс» разгромил «Нефтехимик» (4:0), «Салават Юлаев» переиграл «Авангард» (4:2), «Барыс» оказался сильнее «Металлурга» (4:1), а «Сибирь» не оставила шансов «Автомобилисту» (4:1).

Читайте ранее в этом сюжете: «Динамо» обыграло «Спартак» и вышло во второй раунд Кубка Гагарина