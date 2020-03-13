Ташкент, , 09:41 — REGNUM Кафедру по бадминтонному спорту планируют запустить в 2020—2021 учебном году в Узбекском государственном университете физической культуры и спорта, сообщает издание Norma.uz.

Эта мера предусмотрена постановлением правительства республики по развитию бадминтонного спорта в Узбекистане. Отмечается, что также будут запущены трехмесячные курсы переподготовки по бадминтонному спорту.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января в Ташкенте под руководством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева прошло совещание по развитию спорта в республике. Глава государства поручил построить в 2020 году 269 футбольных полей, волейбольных, баскетбольных и бадминтонных площадок, а также ряд других объектов.

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