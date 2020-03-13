Москва, , 09:39 — REGNUM Московское «Динамо» одержало победу в дерби над «Спартаком» в шестом матче ¼ финала плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий «Динамо» Владимир Брюквин. Во втором периоде «Спартак» забросил две шайбы, отличились форварды Робин Ганзл и Александр Хохлачёв.

В третьем периоде нападающий «Динамо» Андре Петтерссон сравнял счёт. А в овертайме форвард Дмитрий Яшкин принёс бело-голубым победу.

Таким образом, «Динамо» выиграло серию со счётом 4:2. В полуфинале Западной конференции «Динамо» сыграет с московским ЦСКА.

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