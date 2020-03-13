Токио, , 08:38 — REGNUM Япония не планирует переносить сроки проведения летних Олимпийских игр. Об этом заявила министр по делам Олимпиады и Параолимпиады в Токио Сэйко Хасимото, сообщает агентство Kyodo.

По словам Хасимото, ни оргкомитет проведения Игр в Токио, ни Международный олимпийский комитет (МОК), не рассматривают вопрос переноса сроков и отмены соревнований.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что проведение Олимпийских игр в Токио необходимо отложить из-за роста числа зараженных коронавирусом.