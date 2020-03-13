Вашингтон, , 08:31 — REGNUM Проведение Олимпийских игр в Токио необходимо отложить из-за роста числа заражённых коронавирусом. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Возможно, это только моя идея, они отложат их на один год. Может, они сделают это, если это возможно», — заявил Трамп.

При этом он добавил, что Олимпиаду невозможно представить без зрителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Токио Коикэ Юрико заявил, что отмена летних Олимпийских игр 2020 года невозможна.

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