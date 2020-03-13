Мельбурн, Австралия, , 08:23 — REGNUM Первый этап нового сезона «Формулы-1», Гран-при Австралии, отменён из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 13 марта сообщается на сайте «Формулы-1».

«Формула-1» и Международная автомобильная федерация созвали совещание с участием команд, на котором было решено, что гонка не должна состояться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что у одного из сотрудников команды «Макларен» был обнаружен коронавирус, из-за чего команда решила отказаться от участия в этапе.

Читайте ранее в этом сюжете: Команда «Формулы-1» «Макларен» отказалась от участия в Гран-при Австралии