Новосибирск, 13 марта 2020, 07:49 — REGNUM В Новосибирской области проходит общественный опрос о переименовании футбольного клуба. ФК «Новосибирск» предлагают назвать «Чкаловцем», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
С такой инициативой выступили региональное министерство физической культуры и спорта совместно с футбольным клубом «Новосибирск».
Опрос проходит на портале «Электронная демократия Новосибирской области».
«Какое название должен носить главный футбольной клуб Новосибирской области? Предлагается оценить возможное переименование клуба и с учётом результатов голосования сохранить текущее название футбольного клуба «Новосибирск», либо переименование в один из предложенных болельщиками вариантов», — говорится на портале.
Голосование завершится 10 апреля 2020 года.
В настоящее время за «Новосибирск» свои голоса отдали 16 человек, за «Чкаловец» — 25.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня 2019 года на заседании правительства Новосибирской области было решено создать новый футбольный клуб — «Новосибирск». Причины решения — неэффективное управление на тот момент ещё действующего руководства футбольного клуба «Сибирь».
Читайте также: Новосибирские власти решили создать новый «достойный» ФК вместо «Сибири»