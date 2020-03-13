Новосибирск, , 07:49 — REGNUM В Новосибирской области проходит общественный опрос о переименовании футбольного клуба. ФК «Новосибирск» предлагают назвать «Чкаловцем», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

С такой инициативой выступили региональное министерство физической культуры и спорта совместно с футбольным клубом «Новосибирск».

Опрос проходит на портале «Электронная демократия Новосибирской области».

«Какое название должен носить главный футбольной клуб Новосибирской области? Предлагается оценить возможное переименование клуба и с учётом результатов голосования сохранить текущее название футбольного клуба «Новосибирск», либо переименование в один из предложенных болельщиками вариантов», — говорится на портале.

Голосование завершится 10 апреля 2020 года.

В настоящее время за «Новосибирск» свои голоса отдали 16 человек, за «Чкаловец» — 25.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июня 2019 года на заседании правительства Новосибирской области было решено создать новый футбольный клуб — «Новосибирск». Причины решения — неэффективное управление на тот момент ещё действующего руководства футбольного клуба «Сибирь».

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