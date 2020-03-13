Пермь, , 06:58 — REGNUM В Чайковском Пермского края отменили международные соревнования летающих лыжников. Информация об этом опубликована на портале Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья в России.

«В связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с пандемией коронавируса (COVID-19) и требованиями отзыва участников от ряда национальных федераций совместно с международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) принято решение об отмене соревнований — финальных этапов Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин (русского тура «Синяя птица»)», — отметили организаторы спортивного мероприятия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее минспорта Прикамья заявило, что запланированный на 21−22 марта в городе Чайковский международный турнир пройдет без зрителей. Любителям спорта предлагали посмотреть соревнования по телевидению, где собирались вести прямую трансляцию. Кроме того, отменялась культурная часть программы «Синей птицы». Причиной названа сложная ситуация, связанная с коронавирусом.

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