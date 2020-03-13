Париж, , 02:07 — REGNUM Все футбольные матчи во Франции отменила на неопределённый срок из-за угрозы распространения коронавируса национальная федерация футбола. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба федерации.

По словам президента федерации Ноэля Ле Грэ, на территории Франции с 13 марта и «до дальнейшего уведомления» приостанавливается вся деятельность федерации и проведение всех любительских соревнований всех возрастных категорий, которые проводит федерация, её лиги и округи.

Запрет также касается сборов, тренировок и работы футбольных школ. «Они возобновятся, как только позволят санитарные условия», — заявил Ле Грэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта было объявлено о приостановке всех футбольных матчей в рамках высшего дивизиона Нидерландов.

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