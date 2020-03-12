Анкара, , 22:53 — REGNUM 12 марта на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» в Стамбуле (Турция) в рамках 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 встретились команды «Истанбул Башакшехир» и «Копенгаген». Противостояние завершилось победой турецкого коллектива.

Единственный мяч на 88-й минуте матча забил 30-летний вингер национальной сборной Боснии и Герцеговины Эдин Вишча, реализовав удар с одиннадцатиметровой отметки. Этот мяч стал для футболиста 14-м в сезоне во всех турнирах (8 — Суперлига, 6 — Лига Европы).

Статистика матча («Истанбул"/ «Копенгаген»)

Удары 8/6

Удары в створ ворот 3/1

Владение 49%/51%

Нарушения 18/14

Корнеры 4/4

Оценки WhoScored 6.63/6.27