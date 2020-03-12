Франкфурт-на-Майне, Германия, , 22:52 — REGNUM 12 марта на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 между коллективами «Айнтрахт» и «Базель». Противостояние завершилось сенсационной победой швейцарского коллектива.

На 27-й минуте матча 24-летний швейцарский хавбэк Самуэль Кампо вывел гостей вперед — 0:1. На экваторе второй половины Кевин Буа удвоил преимущество своей команды, замкнув передачу Кампо — 0:2. Через 12 минут Фабиан Фрай довел счет до разгромного — 0:3. Ассист на свой счет записал Кевин Буа.

MVP противостояния с оценкой 8,63 по версии WhoScored был признан Самуэль Кампо, отличившийся забитым голом, голевой передачей, совершивший 1 успешную обводку, выигравший 1 воздушную дуэль и подавший 2 корнера. Точность передач швейцарца составила 69%.

Это домашнее поражение стало для франкфуртской команды самым крупным с сентября прошлого года. В последний раз «Айнтрахт» потерпел крупное домашнее поражение со счетом 0:3 от лондонского «Арсенала» 19-го сентября.