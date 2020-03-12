Вена, , 22:49 — REGNUM 12 марта на стадионе «Линцер» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 между командами ЛАСК и «Манчестер Юнайтед». Противостояние завершилось крупной победой «манкунианцев» со счетом 5:0.

Первый мяч на 28-й минуте забил нигерийский новичок МЮ Одион Игало после передачи Бруну Фернандеша — 0:1. В дебюте второй половины вингер сборной Уэльса Даниэль Джеймс удвоил преимущество гостей — 0:2. На 82-й минуте Хуан Мата довел счет до разгромного — 0:3. Голевой передачей отличился Фред. В компенсированное время вышедшие на замену Мейсон Гринвуд и Андреас Перейра отличились забитым мячами и установили окончательный счет — 0:5.

Желтые карточки: Траунер — 33, Клаусс — 39, Шоу — 47, Рамзебнер — 59, Рейтер — 90.