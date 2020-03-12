Глазго, Великобритания, , 22:08 — REGNUM 12 марта в Глазго на стадионе «Айброкс Стэдиум» в рамках 1/8 финала Лиги Европы встретятся команды «Глазго Рейнджерс» и «Байер-04». На матче будет работать бригада польских арбитров: Шимон Марчиняк, Павел Сокольницки и Томаш Листкевич.

«Глазго Рейнджерс»: Аллан Макгрегор, Джеймс Таверньер, Джордж Эдмундсон, Коннор Голдсон, Борна Баришич, Стивен Дэвис, Глен Камара, Скотт Арфилд, Райан Кент, Джо Арибо, Альфредо Морелос.

«Байер-04»: Лукаш Градецки, Александар Драгович, Джонатан Та, Эдмонд Тапсоба, Венделл, Керем Демирбай, Митчел Вайзер, Чарлес Арангис, Мусса Диаби, Карим Беллараби, Кай Хаверц.