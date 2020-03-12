Вольфсбург, Германия, , 22:03 — REGNUM 12 марта на стадионе «Фольксваген-Арена» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы 2019/20 встретятся коллективы «Вольфсбург» и «Шахтер». На матче будет работать словенская бригада арбитров: Дамир Скомина, Юре Прапротник и Роберто Вукан.

«Вольфсбург»: Кун Кастельс, Паулу Силва, Джон Брукс, Робин Кнохе, Ренато Штеффен, Янник Герхардт, Ксавер Шлагер, Максимилиан Арнольд, Йосип Брекало, Ваутер Вегорст, Адмир Мехмеди.

«Шахтер»: Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Исмаили, Додо, Николай Матвиенко, Маркос Антонио, Виктор Коваленко, Тете, Алан Патрик, Тайсон, Жуниор Мораеш.