Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Национальная хоккейная лига США и Канады объявила о приостановке регулярного чемпионата сезона 2019/2020 годов. Об этом сегодня, 12 марта, сообщает пресс-служба НХЛ.

Напомним, что коронавирус из китайского города Ухань уже добрался до Северной Америки. Случаи заражения есть в столице США — Вашингтоне, а также ряде других штатов.

Ранее стало известно о приостановке регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги, после того как положительный тест на коронавирус сдал игрок «Юты Джаз» Руди Гобер.

Стоит отметить, что в регулярном чемпионате НХЛ осталось сыграть 189 матчей — это около трех недель по календарю. Возможно, оставшиеся матчи будут перенесены на апрель. Но не исключается вариант и полной отмены чемпионата и даже отмена розыгрыша Кубка Стэнли. Всё будет зависеть от того, как развивается эпидемиологическая ситуация.