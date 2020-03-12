Москва, , 20:33 — REGNUM 12 марта в рамках онлайн-турнира ESEA MDL Season 33 Europe встретились польская пятерка PACT и коллектив pro100. Игра завершилась победой СНГ коллектива на карте Inferno со счетом 16:11.

Лучшим игроком встречи стал российский киберспортсмен pro100 Георгий «WorldEfit» Яскин, коэффициент k/d которого составил 1,63, средний урон за раунд — 94. Также WorldEdit стал игроком, совершивший наибольшее количество убийств со снайперской винтовки — 18.

Одержав девятую победу на турнире и набрав 27 очков, pro100 укрепился на шестой строчке. PACT с 18-ю баллами остался на 12-й позиции.