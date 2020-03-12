Москва, , 19:58 — REGNUM Законопроект об общероссийских физкультурно-спортивных обществах внесли в Госдуму депутаты во главе с Игорем Лебедевым (ЛДПР), Валерием Газзаевым («Справедливая Россия») и Дмитрием Пирогом («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Парламентарии предлагают дополнить закон о спорте понятием «общероссийское физкультурно-спортивное общество». Планируется урегулировать порядок создания и осуществления деятельности физкультурно-спортивных обществ, установить их права и обязанности. Контроль и ведение государственного реестра физкультурно-спортивных обществ возлагается на Минспорт РФ. Он ведет реестр таких обществ и прописывает требования.

В настоящее время в Российской Федерации действуют физкультурно-спортивные общества «Динамо», «Спартак», «ДОСААФ», «Юность России», «Атом-спорт», «Урожай», «Локомотив». Развитие физической культуры и спорта среди военнослужащих отнесено к полномочиям Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА). В 2018 году создано ВФСО «Трудовые резервы», деятельность которого направлена на развитие физической культуры и спорта среди трудящихся промышленной и энергетической отраслей.