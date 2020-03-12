Ньон, Швейцария, , 19:36 — REGNUM Согласно информации, размещенной на официальном сайте УЕФА, матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» был перенесен в связи с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что все последующие стадии турнира пройдут без зрителей на трибунах.

Другой матч 1/8 финала «Барселона» — Наполи» также находится под угрозой переноса и пройдет без зрителей из-за эпидемии.

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