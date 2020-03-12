Москва, , 19:36 — REGNUM Пакет законопроектов о любительском и корпоративном спорте внесли в Госдуму депутаты комитета нижней палаты парламента по спорту во главе с Михаилом Дегтярёвым (ЛДПР), Валерием Газзаевым («Справедливая Россия») и Дмитрием Пирогом («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.

Прежде всего, предлагается дать определения. Так, любительский спорт — «часть спорта, направленная на подготовку и участие в спортивных мероприятиях, за исключением массовых спортивных мероприятий и профессиональных спортивных соревнований», отмечается в документе.

Корпоративный спорт — «часть любительского спорта, направленная на организацию и осуществление в целях отдыха и оздоровления спортивной тренировочно-подготовительной и соревновательной деятельности и спортивных событий в рамках корпоративных и унитарных юридических лиц всех видов экономической деятельности, непосредственно не связанных по своим целям и деятельности со сферой спорта, в интересах таких работников (персонала) таких юридических лиц».

Предлагается закрепить основы нормативно-правового регулирования развития видов спорта по этим направлениям. Так, на государственные органы всех уровней власти, а также на общероссийские физкультурно-спортивные общества возлагается обязанность по проведению спортивных соревнований по массовому и любительскому спорту.

В целях популяризации школьного спорта, а также совершенствования системы подготовки спортивного резерва предлагается дополнить закон о спорте определением «школьная спортивная лига».

Парламентарии предполагают вовлечь в спорт порядка 55% населения России.