Москва, , 19:24 — REGNUM Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером национальной сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба РФС.

Как уточняется, новый контракт со специалистом вступит в силу с 13 марта и будет действовать до 30 декабря 2022 года.

Таким образом, Черчесов будет готовить национальную команду к финальному турниру чемпионата Европы 2020 года, играм группового этапа Лиги наций УЕФА сезона 2020/2021, а также квалификации чемпионата мира 2022 года.

В РФС отметили, что в дальнейшем контракт с Черчесовым может быть продлен до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления (выхода из группы) российской сборной в финальном турнире ЧМ-2020.

Напомним, Станислав Черчесов тренирует сборную России по футболу с 2016 года. На чемпионате мира 2018 года команда под его руководством дошла до ¼ финала.