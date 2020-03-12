Москва, , 19:07 — REGNUM Всеминая легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на $10 млн из-за допингового скандала. Об этом сегодня, 12 марта, сообщил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен на пресс-конференции.

Андерсен напомнил, что в ноябре 2019 года World Athletics приостановила процедуру восстановления ВФЛА после обвинений по делу о подделке документов.

Затем министерство спорта отозвало аккредитацию ВФЛА, после чего руководство федерации полностью сменилось.

Это новое руководство не имеет связи с предыдущей системой. К тому же новый президент ВФЛА признал нарушения.

В итоге, рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая штраф в $10 млн.

Из этого штрафа $5 млн должны быть выплачены немедленно, а вторая часть — это «условный штраф». ВФЛА должна соблюдать правила и прогрессировать в вопросе восстановления своих прав, подчеркнул Андерсен.