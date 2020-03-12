Канберра, , 19:07 — REGNUM Как сообщает BBC, «Гран-при Австралии» будет отложен на неопределенный срок из-за распространения коронавируса.

Напомним, что ранее от участия в гонке отказалась команда «Макларен» после того, как у одного из участников было диагностировано заболевание. Других заболевших в рядах команды пока не наблюдается.

«Два высокопоставленных источника в «Формуле-1» сообщили, что «Гран-при Австралии» отменен. Официального подтверждения от ФИА и «Формулы-1» пока нет», — сообщает журналист BBC Эндрю Бенсон.