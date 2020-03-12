Москва, , 18:58 — REGNUM Российский футбольный союз подписал договор о продлении полномочий Станислава Черчесова в качестве главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

«Обновлённое соглашение вступает в силу с 13 марта 2020 года и действует до 30 декабря 2022 года включительно. При этом контракт может быть продлён до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления — выхода из группы — национальной сборной России в финальном турнире чемпионата мира ФИФА по футболу 2022 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе российской сборной, в свою очередь, пожелали успехов Черчесову в его работе на посту главного тренера национальной сборной.