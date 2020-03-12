Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Инсайдер Национальной хоккейной лиги Пьер ЛеБрюн сообщил, что лига поделилась информацией, которая прямо указывает на то, что в ближайшее время будет приостановлен сезон.

Лига проинформировала главных арбитров организации о том, чтобы те были готовы бронировать билеты домой.

Напомним, что ранее НХЛ рекомендовала клубам лиги отменить утренние раскатки, тренировки и другие командные события.

Сезон НБА уже был приостановлен в связи с распространением пандемии коронавируса.