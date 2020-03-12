Вашингтон, , 19:08 — REGNUM Сезон главной американской футбольной лиги (MLS) приостановлен из-за пандемии коронавируса в США. Об этом 12 марта сообщил Sports Illustrated, ссылаясь на свой источник.

Решение о приостановке MLS вступает в силу с 12 марта. Американская футбольная лига стала очередным спортивным мероприятием, приостановленным из-за угрозы распространения коронавируса.

Также в связи с пандемией коронавируса были приостановлены матчи НБА и баскетбольной Евролиги, турниры, проходящие под эгидой Международной федерации баскетбола (FIBA).

Кроме того, в США отменён Гран-при страны по фехтованию.

В настоящее время в США режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом введён в 24 штатах.

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