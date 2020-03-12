Амстердам, 12 марта 2020, 18:38 — REGNUM Согласно сообщениям официального сайта Эредивизи, все футбольные матчи в рамках высшего дивизиона Нидерландов будут приостановлены до 31 марта.
По заявлению правительства в стране отменяются все спортивные мероприятия с участием более сотни человек в связи распространениям эпидемии коронавируса. Отмечается, что 27-й и 28-й туры чемпионата будут перенесены на неопределённый срок.
Ранее УЕФА сообщила, что определит судьбу проведения всех европейских турниров в рамках видеоконференции 17 марта.
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