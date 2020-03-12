Москва, , 18:18 — REGNUM «Спартак» подписал новый контракт с защитником Ильей Гапоновым, сообщается на официальном сайте московского клуба.

Соглашение с игроком будет действительно до лета 2024 года.

Защитник провел за «Спартак» только шесть матчей с момента перехода из «Строгино» летом 2018 года.

Пресс-служба «красно-белых» также сообщает, что клуб продлил контракт с хавбеком Степаном Оганесяном. Игрок несколько дней назад за вторую команду столичного клуба «Спартак-2».

«Спартак» занимает 10-ю строчку чемпионата, набрав 25 очков в 21 матче Российской премьер-лиги.