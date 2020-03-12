Цюрих, Швейцария, , 18:04 — REGNUM Согласно сообщениям авторитетного издания L'Equipe, УЕФА выйдет с официальным заявлением о переносе чемпионата Европы на следующий год.

По данным источника, УЕФА объявит о своем решении в рамках видеоконференции 17 марта, в ходе которой будет определена судьба национальных чемпионатов и крупных европейских турниров. Также отмечается, что организация вынесет окончательный вердикт по поводу проведения чемпионата Европы, который должен состояться ближайшим летом.

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