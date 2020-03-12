Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Власти Финляндии приняли решение провести домашний полуфинал Западной конференции КХЛ — финский «Йокерит» против петербургского СКА — без зрителей из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СКА.

«В соответствии с решением правительства Финляндии, «Йокерит» проведет домашние матчи ½ финала Западной конференции против СКА без зрителей», — говорится в сообщении.

Отметим, что в этом сезоне команды встречались четыре раза. В сентябре в Петербурге СКА победил со счетом 3:2, первый матч 2020 года остался за финнами — 6:0, затем в Ледовом дворце армейцы выиграли 4:1, а после разгромили «Йокерит» в Хельсинки — 1:6.

«Полуфинальная серия Западной конференции начнется в Петербурге, где соперники проведут два матча — 17 и 19 марта. Затем команды переберутся в Хельсинки еще на две игры — 21 и 23 марта. Если понадобится, пятая встреча состоится в Ледовом 25 марта, шестая — на арене «Йокерита» 27 марта, а седьмая — вновь в Петербурге 29 марта», — пояснили в пресс-службе СКА.

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