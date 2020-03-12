Москва, , 17:48 — REGNUM Международная федерация бенди (FIB) приняла решение о проведении чемпионата мира по хоккею с мячом 2022 года в России, сообщает пресс-служба организации.

Город, в котором должен пройти турнир, пока не называется.

Отметим, что ближайшие два чемпионата мира по хоккею с мячом также должны пройти в России. На данный момент турнир проводится в Иркутске. С 1 по 6 марта прошли игры сборных в группе «Б». Сильнейшие команды чемпионата сразятся в группе «А» в октябре.

В 2021 году чемпионат мира пройдет в Сыктывкаре.