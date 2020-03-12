Киев, , 16:57 — REGNUM Согласно постановлению украинских властей матчи Украинской премьер-лиги по футболу будут проходить зрителей до 3 апреля, сообщает официальный сайт Федерации футбола страны.

Отмечается, что помимо премьер-лиги под запрет попадает молодёжное первенство страны, Кубок Украины, женский чемпионат, а также турниры областного и городского уровней.

Общая численность официальных лиц допущенных к матчам составит не более 200 человек.

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