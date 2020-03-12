Цюрих, Швейцария, 12 марта 2020, 16:45 — REGNUM Согласно сообщениям журналист Николо Скира, УЕФА приняла решение приостановить проведение Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за вспышки коронавируса.
«УЕФА немедленно приостановит Лиги чемпионов и Лигу Европы и неизбежно объявит об этом», — сообщает журналист в своем твиттер аккаунте.
Ранее сообщалось, что организация рассматривает вариант приостановки крупных европейских турниров.
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