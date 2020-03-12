Холменколлен, Норвегия, , 16:33 — REGNUM Власти Норвегии приняли решение, что заключительный этап Кубка Мира по биатлону будет отменен из-за распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте турнира.

Этап должен был пройти в Холменколлене в Норвегии с 20 по 22 марта. Власти отмечают, что гонки не будут перенесены или отложены.

«Мы серьезно относимся к жизни и здоровью людей и, как сообщалось ранее, всегда руководствовались информацией здравоохранения Норвегии», — сообщает генеральный менеджер этапа в Холменколлене Кристин Вестгрен Сетерой.